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10:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани школьница отравилась угарным газом

Пожар произошел в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе города.

(Казань, 18 декабря, «Татар-информ»). Накануне в 19 часов 27 минут на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Можайского в Кировском районе Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 4 отряда № 7 Федеральной противопожарной службы по РТ были на месте происшествия через шесть минут. Там они увидели дым из окна квартиры на первом этаже трехэтажного жилого дома.

Хозяева квартиры рассказали, что в комнате горит диван. Жильцы эвакуировались самостоятельно через окно соседней комнаты, в квартире людей нет, входная дверь в квартиру закрыта.

Пожарные вскрыли входную дверь и за две минуты локализовали пожар, а еще через две минуты ликвидировали горение. 13-летняя дочь хозяина направлена к медикам скорой помощи для обследования, в дальнейшем девочка была доставлена в ДРКБ, где ей диагностировали отравление продуктами задымления.

Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

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