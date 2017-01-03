Столкновение маршрутки № 105 и «ВАЗа» в центре Воронежа попало на видео
Водитель общественного транспорта проехал на красный.
Водитель общественного транспорта проехал на красный.
Момент столкновения маршрутки № 105 и автомобиля «ВАЗ» попал на видео. Аварию на пересечении улиц Плехановская и Кольцовская записал регистратор одного из автомобилистов. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей Воронежа» в «ВКонтакте» в понедельник, 2 января.
На записи видно, что водитель общественного транспорта проехал на красный свет. Как ранее сообщила служба спасения 112, в аварии пострадал пассажир «ВАЗа». Мужчине оказали помощь на месте.