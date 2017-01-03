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10:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Столкновение маршрутки № 105 и «ВАЗа» в центре Воронежа попало на видео

Водитель общественного транспорта проехал на красный.

Момент столкновения маршрутки № 105 и автомобиля «ВАЗ» попал на видео. Аварию на пересечении улиц Плехановская и Кольцовская записал регистратор одного из автомобилистов. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей Воронежа» в «ВКонтакте» в понедельник, 2 января.

На записи видно, что водитель общественного транспорта проехал на красный свет. Как ранее сообщила служба спасения 112, в аварии пострадал пассажир «ВАЗа». Мужчине оказали помощь на месте.

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