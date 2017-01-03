В Самаре у отдыхавшей в кафе женщины похитили телефон

Обратившаяся за помощью к правоохранителям 56-летняя женщина рассказала, что пропавший гаджет находился в кармане одежды. Заявительница пояснила, что незадолго до исчезновения имущества она отдыхала с друзьями в кафе, расположенном на ул. Тувинской.

Для установления всех обстоятельств произошедшего по указанному в обращении адресу, прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел изъяли необходимые вещественные доказательства, опросили работников и посетителей заведения.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре выяснили, что к преступлению может быть причастен 29-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе беседы с полицейскими задержанный признался в содеянном.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.