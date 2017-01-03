В Самаре у отдыхавшей в кафе женщины похитили телефон
В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона у посетительницы кафе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона у посетительницы кафе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Обратившаяся за помощью к правоохранителям 56-летняя женщина рассказала, что пропавший гаджет находился в кармане одежды. Заявительница пояснила, что незадолго до исчезновения имущества она отдыхала с друзьями в кафе, расположенном на ул. Тувинской.
Для установления всех обстоятельств произошедшего по указанному в обращении адресу, прибыла
В результате проведенного комплекса
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.