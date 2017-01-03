Похороны погибших в Шахане пройдут в разные дни

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Девять человек, погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в поселке Шахан, похоронят на кладбищах близ поселков Сарепты и Шахан в Карагандинской области.

По информации акимата, первым предадут земле 3 января на кладбище села Сарепты пенсионера Валерия Михайлова.

В среду, 4 января, попрощаются с семилетним Артуром Галышевым и его отцом Василием Галышевым.