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12:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Похороны погибших в Шахане пройдут в разные дни

Акимат Карагандинской области распространил информацию о местах захоронений и прощаний с жертвами трагедии в Шахане.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Девять человек, погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в поселке Шахан, похоронят на кладбищах близ поселков Сарепты и Шахан в Карагандинской области.

По информации акимата, первым предадут земле 3 января на кладбище села Сарепты пенсионера Валерия Михайлова.

В среду, 4 января, попрощаются с семилетним Артуром Галышевым и его отцом Василием Галышевым.

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В полдень 5 января пройдет прощание в кафе «Отдых» поселка Шахан с погибшей семьей Андроповых.

Пенсионерку Татьяну Кан похоронят 6 января на кладбище поселка Восьмидомики.

В воскресенье простятся с полугодовалым ребенком Владимиром Алексеенко и его матерью Еленой Алексеенко.

В настоящий момент ведется подготовка к организации похорон.

ЧП произошло 1 января в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан: взорвался паровой котел, подъезд обрушился. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (две девочки младше года). Два человека были госпитализированы.

В 13:00 2 января основные работы по разбору завалов были завершены.

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