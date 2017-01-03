Похороны погибших в Шахане пройдут в разные дни
Акимат Карагандинской области распространил информацию о местах захоронений и прощаний с жертвами трагедии в Шахане.
Акимат Карагандинской области распространил информацию о местах захоронений и прощаний с жертвами трагедии в Шахане.
АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Девять человек, погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в поселке Шахан, похоронят на кладбищах близ поселков Сарепты и Шахан в Карагандинской области.
По информации акимата, первым предадут земле 3 января на кладбище села Сарепты пенсионера Валерия Михайлова.
В среду, 4 января, попрощаются с семилетним Артуром Галышевым и его отцом Василием Галышевым.
В полдень 5 января пройдет прощание в кафе «Отдых» поселка Шахан с погибшей семьей Андроповых.
Пенсионерку Татьяну Кан похоронят 6 января на кладбище поселка Восьмидомики.
В воскресенье простятся с полугодовалым ребенком Владимиром Алексеенко и его матерью Еленой Алексеенко.
В настоящий момент ведется подготовка к организации похорон.
ЧП произошло 1 января в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан: взорвался паровой котел, подъезд обрушился. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (две девочки младше года). Два человека были госпитализированы.
В 13:00 2 января основные работы по разбору завалов были завершены.