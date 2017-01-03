СК начал проверку по факту гибели подростка на Байкале
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИРКУТСК, 3 января. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, провалившегося под лед на озере Байкал. Об этом сообщили ТАСС в
«По предварительным данным, 2 января около 18:00 по местному времени два мальчика играли на берегу озера Байкал, в результате чего провалились под лед. Одному из них удалось спастись, тело второго было обнаружено сегодня утром спасателями МЧС», — сказали в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в управлении.