СК начал проверку по факту гибели подростка на Байкале

ИРКУТСК, 3 января. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области проводят доследственную проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, провалившегося под лед на озере Байкал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«По предварительным данным, 2 января около 18:00 по местному времени два мальчика играли на берегу озера Байкал, в результате чего провалились под лед. Одному из них удалось спастись, тело второго было обнаружено сегодня утром спасателями МЧС», — сказали в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в управлении.