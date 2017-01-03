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11:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта

Одной из жертв теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, стал иорданский бизнесмен иракского происхождения, основатель группы компаний Mahdi Мохаммад аль-Сарраф (Mohammad Al Sarraf).

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Об этом во вторник, 3 января, сообщает The Jordan Times.

Отмечается, что в клуб Reina бизнесмен пришел вместе с приятелем Наврасом Ассафом (Nawras Assaf), который тоже погиб в результате вооруженного нападения.

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По информации издания, друзья вместе с женами приехали в Стамбул на праздники. «Супруга Ассафа была ранена, в настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая была в клубе, также пострадала», — отмечает издание.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января. Вооруженный автоматом преступник застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек, после чего открыл огонь.

Жертвами теракта стали 39 человек, среди них 25 иностранцев, в том числе одна россиянка. Еще 65 человек получили ранения. Нападавшего ищут.

Полиция подозревает в совершении нападения выходца из Средней Азии. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Киргизии. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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