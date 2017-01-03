В Татарстане иномарка из Самары врезалась в фуру: погиб один из пассажиров легковушки

В понедельник, 2 января, на 1250 километре трассы «Москва — Челябинск» в сторону Самары на территории Бугульминского района произошло смертельное ДТП, пишет tatar-inform. ru.

По предварительным данным, столкнулись «Рено Логан» с самарскими номерами и грузовик «Вольво». В результате ДТП один из пассажиров легковушки погиб, еще двое — 16-летний подросток и 49-летняя женщина — получили травмы, с которыми их доставили в ближайшую больницу. От удара легковой автомобиль сильно деформировался, поэтому пострадавших и погибшего доставали спасатели с помощью специального инструмента. Водители обоих автомобилей не пострадали.

Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.