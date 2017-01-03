Выжившая украинка рассказала о теракте в стамбульском клубе

«Это очень недешевое место. Нам его бронировала компания, входной билет стоил $500. Там всегда отдыхали очень непростые люди, я в этом клубе была два раза, то есть я примерно знала, что и где находится. Это самый охраняемый клуб, каждый метр стояла охрана. Тебя обыскивали и осматривали, туда просто пройти сквозь охрану, это невозможно. Поэтому, скорее всего, он обстреливал все на своем пути, только таким образом он смог бы попасть внутрь. Клуб был полностью забит», — сказала Вольнова.
По ее словам, трагедия произошла примерно в 1:15 по турецкому времени, то есть через час после Нового года. Первые услышанные выстрелы посетители клуба сочли салютами, пока не заметили, что люди начинают падать и прятаться.
«И когда ты уже слышишь, что это явно не салюты, тогда ты понимаешь, что что-то происходит не то. Я не видела его лицо, я видела его со спины. Странно было то, что когда выстрелы шли, интересно, как будто ни с одного места, а с разных, как минимум, с двух концов. Но это предположение, лично то, что ты слышишь, закрыв глаза, и пытаешься закрыть уши, но не получается. Потому что тебя эти выстрелы оглушают», — отметила девушка.
Увидев, что люди падают из-за стрельбы, она наклонилась за сумочкой, которая лежала на диване, и просто упала вниз.
«Лежала под столом и придвинула к себе еще один столик, потому что рядом было два стола, чтобы ничего не видеть и не слышать. Максимально просто спрятаться, потому что этот человек на своем пути расстреливал просто все, он не смотрел кто, что, где и как. И это происходило в двух метрах от меня. Сначала СМИ и журналисты писали, что нападавший, наверное, был в костюме Санта-Клауса. Он не был в костюме Санта-Клауса, я видела человека в черной шапке и черной одежде. Он просто расстреливал все на своем пути», — поделилась Вольнова.
Украинка рассказала, как турецкие полицейские прикрывали посетителей своими телами.
«По моим ощущениям, это продолжалось полчаса, но активная фаза — минут 15. Минут 40 прошло с того момента, как я услышала речь турецкую, я не понимала ни слова, но мы боялись даже поднять голову и посмотреть, кто это говорит и кричит. И когда я увидела краешком глаза, что уже начали ползти люди, я выглянула посмотреть и увидела двух людей в форме. Я поняла, что, скорее всего, это нас уже освобождают. Я вытянула руку и сказала, что говорю по-английски. Полицейский взял меня за руку, очень аккуратно начал вытаскивать, попросил сразу же наклонить голову, взял за обе руки и прикрыл собой. Впереди было еще двое полицейских, которые также прикрывали, потому что никто не понимал, когда опять могут открыть огонь. Дальше меня передали следующему полицейскому, который аккуратно меня вывел», — сообщила Вольнова.
Одна из коллег выжившей Натальи Вольновой была убита.
«Те, кто выбежал, мы говорили на английском языке. Мы бежали все, кто в чем был. Люди бежали без обуви, без сумок. Все наши вещи теплые остались там. Кто в чем был, так и бежал, полностью в крови — в своей, в чужой. Были люди, которые теряли сознание, им помогали все подряд. Там не было чужих людей, там были все свои. Никто не обращал внимание, кто ты, откуда ты и какая ты нация. Сразу после входа был коридор из полицейских, стояло очень много «скорых», — рассказала девушка.
Напомним, полиция продолжает поиски организатора теракта в Стамбуле.