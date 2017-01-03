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11:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске водитель Porsche сбил двух пешеходов

Мужчины переходили дорогу по «зебре».

Водитель иномарки сбил двух пешеходов, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

30 декабря в Челябинске 20-летний водитель Porsche Cayenne возле дома № 54 по улице Воровского наехал на двух мужчин, которые переходили дорогу по «зебре».

В результате аварии 29-летний мужчина от полученных травм скончался. Второй 27-летний пешеход получил многочисленные ушибы. Также травмы получила 15-летняя девочка, которая находилась в Porschе.

В настоящий момент материал по факту ДТП оформлен и передан в следственный отдел по расследованию ДТП ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что за последний год у водителя насчитали 43 штрафа, большинство — за превышение скорости.

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