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11:23 (мск), источник: АиФ Омск

Омские полицейские за сутки остановили более 20 нетрезвых водителей

Всего в полицию поступило 845 сообщений о преступлениях и происшествиях.

Омские полицейские за сутки остановили более 20 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего было составлено 412 административных материалов за нарушение ПДД, при этом 22 водителя были остановлены за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

84 человека привлекли к административной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах.

«Дежурной частью УГИБДД на дорогах города и области зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека получил травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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