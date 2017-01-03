Омские полицейские за сутки остановили более 20 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего было составлено 412 административных материалов за нарушение ПДД, при этом 22 водителя были остановлены за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

84 человека привлекли к административной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах.