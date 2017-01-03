Омские полицейские за сутки остановили более 20 нетрезвых водителей
Всего в полицию поступило 845 сообщений о преступлениях и происшествиях.
Всего в полицию поступило 845 сообщений о преступлениях и происшествиях.
Омские полицейские за сутки остановили более 20 нетрезвых водителей, сообщает
Всего было составлено 412 административных материалов за нарушение ПДД, при этом 22 водителя были остановлены за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.
84 человека привлекли к административной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах.
«Дежурной частью УГИБДД на дорогах города и области зарегистрировано 42