Сбитый ночью на воронежской дороге пешеход скончался в больнице

В Воронежской области накануне случилось 55 аварий, из которых 32 — в столице Черноземья. Травмы получили 19 человек. Один — погиб.

Трагедия случилась в 00:20 вторника, 3 января, на автодороге Курск-Саратов. Здесь на 228 километре водитель пока неустановленного полицейскими автомобиля сбил пешехода.

«Под колесами погиб мужчина 50−55 лет. Его доставили в больницу, однако травмы оказались не совместимыми с жизнью», — рассказали в МВД.

Сейчас правоохранители занимаются розыском водителя — виновника ДТП.