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11:27 (мск), источник: Новости Воронежа

Сбитый ночью на воронежской дороге пешеход скончался в больнице

Стражи порядка разыскивают водителя — виновника смертельного ДТП.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области накануне случилось 55 аварий, из которых 32 — в столице Черноземья. Травмы получили 19 человек. Один — погиб.
Трагедия случилась в 00:20 вторника, 3 января, на автодороге Курск-Саратов. Здесь на 228 километре водитель пока неустановленного полицейскими автомобиля сбил пешехода.

«Под колесами погиб мужчина 50−55 лет. Его доставили в больницу, однако травмы оказались не совместимыми с жизнью», — рассказали в МВД.

Сейчас правоохранители занимаются розыском водителя — виновника ДТП.

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