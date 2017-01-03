Сбитый ночью на воронежской дороге пешеход скончался в больнице
Стражи порядка разыскивают водителя — виновника смертельного ДТП.
Стражи порядка разыскивают водителя — виновника смертельного ДТП.
В Воронежской области накануне случилось 55 аварий, из которых 32 — в столице Черноземья. Травмы получили 19 человек. Один — погиб.
Трагедия случилась в 00:20 вторника, 3 января, на автодороге
«Под колесами погиб мужчина 50−55 лет. Его доставили в больницу, однако травмы оказались не совместимыми с жизнью», — рассказали в МВД.
Сейчас правоохранители занимаются розыском водителя — виновника ДТП.