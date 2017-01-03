СК возбудил уголовное дело после убийства женщины на юге Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства женщины в ее квартире на улице Борисовские пруды, передает Агентство «Москва».

Днем 2 января 51-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом своей 49-летней родственнице в результате конфликта на почве личной неприязни. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Подозреваемая уже признала свою вину, решается вопрос об избрании меры пресечения.