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11:32 (мск), источник: m24.ru

СК возбудил уголовное дело после убийства женщины на юге Москвы

ЧП произошло днем 2 января.

Источник: Москва 24

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства женщины в ее квартире на улице Борисовские пруды, передает Агентство «Москва».

Днем 2 января 51-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом своей 49-летней родственнице в результате конфликта на почве личной неприязни. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Подозреваемая уже признала свою вину, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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