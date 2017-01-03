В Нижегородском регионе выявлена «незамерзайка» с превышением содержания метанола в 540 раз

По результатам лабораторного исследования, в стеклоомывающей жидкости «Норд Винд Глас Клианер», изготовитель — город Москва — установлено содержание метилового спирта в 540 раз превышающее допустимые значения.

Кроме того, по результатам лабораторных исследований в стеклоомывающей жидкости «Зимняя дорога», также московского производства, содержание метилового спирта тоже превышает допустимые значения. Использование вышеуказанной стеклоомывающей жидкости недопустимо и опасно для здоровья.



Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метанол может вызвать острые отравления со смертельным исходом при вдыхании, длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.