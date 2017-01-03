Спасатели нашли альпиниста в расщелине на Эльбрусе

В 9.45 мск вторника поступило сообщение, что с южной стороны восточного склона горы Эльбрус на высоте 5100 метров при восхождении альпинист упал в расщелину. В 9.55 на поиски спортсмена вышли пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

«В 11.00 мск спасатели обнаружили альпиниста, у него легкие ушибы, сейчас его спускают вниз», — сказал Беров.

По его данным, пострадавший — 34-летний житель города Электросталь Московской области.