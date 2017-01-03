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11:45 (мск), источник: Фонтанка

Спасатели нашли альпиниста в расщелине на Эльбрусе

Спасатели нашли альпиниста, сорвавшегося в расщелину на высоте более 5 тысяч метров во время восхождения на Эльбрус, и эвакуируют его с горы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

В 9.45 мск вторника поступило сообщение, что с южной стороны восточного склона горы Эльбрус на высоте 5100 метров при восхождении альпинист упал в расщелину. В 9.55 на поиски спортсмена вышли пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

«В 11.00 мск спасатели обнаружили альпиниста, у него легкие ушибы, сейчас его спускают вниз», — сказал Беров.

По его данным, пострадавший — 34-летний житель города Электросталь Московской области.

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