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11:57 (мск), источник: РИА Новости

Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

Турецкая полиция обнародовала селфи-видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле. Вооруженное нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, погибли 39 человек.

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9
фотографий
9
фотографий

В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста, который совершил вооруженное нападение на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле.

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Как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, террорист является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Сообщается, что полиция изучила данные с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, где произошел теракт. На изображениях отчетливо видны черты лица террориста.

Также полиция обнародовала кадры селфи предполагаемого преступника, на которых он идет по городу и снимает себя на камеру.

Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего ночной клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста.

Комментарии
1
Tavovic
С такой рожей не страшно умереть.
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