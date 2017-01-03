В Воронежской области служебная собака Рекс помогла поймать вора-рецидивиста

Служебная собака по кличке Рекс помогла поймать 51-летнего мужчину, обокравшего дом в селе Петропавловка в новогоднюю ночь, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 3 января. Восточно-европейская овчарка привела полицейских к дому рецидивиста.

По данным ведомства, мужчина взломал дверь дома топором. Сельчанин знал об отсутствии хозяев. Мужчина украл сумку, в которой были 43 тыс. рублей, документы и два планшета. Потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Стражи порядка приехали со служебной собакой, которая вышла на след. Правоохранители нашли похищенные вещи в надворной постройке у дома рецидивиста. Мужчину задержали, вор признался в преступлении. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в Воронеже в ночь на 31 декабря. Служебная собака Лида помогла раскрыть кражу елки у 67-летней жительницы Воронежа. Рецидивист спилил дерево на дачном участке пенсионерки.