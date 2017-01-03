Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как построить доверительные отношения с врачом
Одна из бывших республик СССР открыла месторождение нефти
Как отмечали Новый год на Руси
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области служебная собака Рекс помогла поймать вора-рецидивиста

Овчарка привела полицию к дому мужчины.

Служебная собака по кличке Рекс помогла поймать 51-летнего мужчину, обокравшего дом в селе Петропавловка в новогоднюю ночь, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 3 января. Восточно-европейская овчарка привела полицейских к дому рецидивиста.

По данным ведомства, мужчина взломал дверь дома топором. Сельчанин знал об отсутствии хозяев. Мужчина украл сумку, в которой были 43 тыс. рублей, документы и два планшета. Потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Стражи порядка приехали со служебной собакой, которая вышла на след. Правоохранители нашли похищенные вещи в надворной постройке у дома рецидивиста. Мужчину задержали, вор признался в преступлении. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в Воронеже в ночь на 31 декабря. Служебная собака Лида помогла раскрыть кражу елки у 67-летней жительницы Воронежа. Рецидивист спилил дерево на дачном участке пенсионерки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В далекой галактике. Воронежские астрофотографы поделились лучшими кадрами 2016 года
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Смертники атаковали два полицейских участка в Самарре
Опубликовано видео вероятного исполнителя теракта в Стамбуле
Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Авто
Mercedes обновит свой маленький кроссовер Через несколько дней на автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представит обновленный кроссовер GLA
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь