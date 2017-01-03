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12:10 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

На Стародеревенской улице ограбили крупный сетевой продовольственный магазин

Этой ночью в Приморском районе на Стародеревенской улице был ограблен крупный сетевой продовольственный магазин.

Источник: РИА "Новости"

Двое преступников вошли через служебный вход, и, угрожая продавцам оружием, забрали выручку — по предварительным данным, это 400 тысяч рублей.

На место происшествия приехали сразу несколько патрульных машин. В поисках грабителей полицейские Приморского РУВД ищут возможных свидетелей и опрашивают сотрудников торговой точки. Всё произошло, когда магазин уже закрывался.

Ни в зале, ни на улице почти не оставалось покупателей. Впрочем, вывести на след преступников должны помочь установленные в магазине и рядом с ним камеры видеонаблюдения.

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