На Стародеревенской улице ограбили крупный сетевой продовольственный магазин

Двое преступников вошли через служебный вход, и, угрожая продавцам оружием, забрали выручку — по предварительным данным, это 400 тысяч рублей.

На место происшествия приехали сразу несколько патрульных машин. В поисках грабителей полицейские Приморского РУВД ищут возможных свидетелей и опрашивают сотрудников торговой точки. Всё произошло, когда магазин уже закрывался.

Ни в зале, ни на улице почти не оставалось покупателей. Впрочем, вывести на след преступников должны помочь установленные в магазине и рядом с ним камеры видеонаблюдения.