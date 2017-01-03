В Ростове под Новый год без вести пропал подросток
Полиция Ворошиловского района Ростова распространила ориентировку на пропавшего без вести подростка.
Полиция Ворошиловского района Ростова распространила ориентировку на пропавшего без вести подростка.
Кащев Максим 2003 года рождения ушел из дома 30 декабря 2016 года и до сих пор о нем ничего не известно.
Приметы без вести пропавшего: рост 145 см, глаза зеленые, волосы русые, средней длины.
В день исчезновения был одет в куртку
При себе имел черный рюкзак, сотовый телефон.
Если вам