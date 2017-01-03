В Ростове под Новый год без вести пропал подросток

Кащев Максим 2003 года рождения ушел из дома 30 декабря 2016 года и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы без вести пропавшего: рост 145 см, глаза зеленые, волосы русые, средней длины.

В день исчезновения был одет в куртку темно-зеленого цвета, коричневые ботинки, спортивную синюю кофту, черное трико, черную вязаную шапку.

При себе имел черный рюкзак, сотовый телефон.