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12:36 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове под Новый год без вести пропал подросток

Полиция Ворошиловского района Ростова распространила ориентировку на пропавшего без вести подростка.

Кащев Максим 2003 года рождения ушел из дома 30 декабря 2016 года и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы без вести пропавшего: рост 145 см, глаза зеленые, волосы русые, средней длины.

В день исчезновения был одет в куртку темно-зеленого цвета, коричневые ботинки, спортивную синюю кофту, черное трико, черную вязаную шапку.

При себе имел черный рюкзак, сотовый телефон.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите по телефонам: 8 (863) 2−40−43−20, 8 (863) 2−35−02−02 или «02».

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