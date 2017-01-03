Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Как построить доверительные отношения с врачом
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Как отмечали Новый год в СССР
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Мужчина застрелил на Новый год экс-супругу и ее гостей
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12:39 (мск), источник: РИА Новости

Ледяная горка на Урале, на которой произошло ЧП, закрылась еще до инцидента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Опасная ледяная горка в городе Серове, при катании на которой пять человек получили травмы, была закрыта еще до инцидента, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГУ МВД по Свердловской области.

По данным СМИ, в Серове во время спуска с залитой с нарушением правил безопасности ледяной горки как минимум пять человек получили переломы, ушибы и сотрясение мозга. Как сообщалось, следствие начало доследственную проверку по факту инцидента.

«Еще 1 января, до чрезвычайного происшествия, полицейские Серова, которые осуществляли охрану общественного порядка в центре города, выявили на горке проталину, которая могла привести к травме. Опасную горку закрыли и выставили ограждение. В настоящее время сотрудники ОВД отрабатывают информацию, поступившую от медучреждений. С заявлениями в отдел полиции никто из граждан не обращался», — сказал представитель ГУ МВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Смертники атаковали два полицейских участка в Самарре
Опубликовано видео вероятного исполнителя теракта в Стамбуле
Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Авто
Mercedes обновит свой маленький кроссовер Через несколько дней на автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представит обновленный кроссовер GLA
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь