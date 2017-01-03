В Уфе заметили мужчину, висящего на подоконнике

На видео отчетливо видно, как некий полуобнаженный мужчина с громкими криками висит на подоконннике третьего этажа высотного дома. А двое людей в окне при этом пытаются втянуть его обратно в квартиру. Содержание ролика не оставляет сомнений, что все участники события изрядно пьяны.

«Вполне закономерное событие для третьего января. Что-то вроде белой горячки, видимо», — предположили очевидцы данного происшествия.

Обстоятельства случившегося уточняются.