В Уфе заметили мужчину, висящего на подоконнике
Сегодня, 3 января, в соцсетях появился видеоролик, который по словам его анонимного автора, был сделан рядом с домом № 3 по улице Фронтовых бригад в Уфе. Об этом сообщила группа «Уфа рулит».
Сегодня, 3 января, в соцсетях появился видеоролик, который по словам его анонимного автора, был сделан рядом с домом № 3 по улице Фронтовых бригад в Уфе. Об этом сообщила группа «Уфа рулит».
На видео отчетливо видно, как некий полуобнаженный мужчина с громкими криками висит на подоконннике третьего этажа высотного дома. А двое людей в окне при этом пытаются втянуть его обратно в квартиру. Содержание ролика не оставляет сомнений, что все участники события изрядно пьяны.
«Вполне закономерное событие для третьего января.
Обстоятельства случившегося уточняются.