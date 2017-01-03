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13:43 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе заметили мужчину, висящего на подоконнике

Сегодня, 3 января, в соцсетях появился видеоролик, который по словам его анонимного автора, был сделан рядом с домом № 3 по улице Фронтовых бригад в Уфе. Об этом сообщила группа «Уфа рулит».

На видео отчетливо видно, как некий полуобнаженный мужчина с громкими криками висит на подоконннике третьего этажа высотного дома. А двое людей в окне при этом пытаются втянуть его обратно в квартиру. Содержание ролика не оставляет сомнений, что все участники события изрядно пьяны.

«Вполне закономерное событие для третьего января. Что-то вроде белой горячки, видимо», — предположили очевидцы данного происшествия.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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