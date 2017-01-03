В Ростовской области ограбили офис турагентства

В Сальском районе Ростовской области ограбили офис туристического агентства. Добычей воров стали 60 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по РО, полицейские уже задержали 26-летнего подозреваемого. Как выяснили полицейские, ночью молодой человек взломал дверной замок и проник в помещение одного из туристических агентств города Сальска. Похитив из офиса деньги, он скрылся.

Сотрудники полиции установили, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.