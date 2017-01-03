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14:09 (мск), источник: Югополис

В Сочи 18-летний водитель Mercedes-Benz устроил аварию на встречной полосе

С места ДТП в больницу доставлены 2 человека.

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 18-летний молодой человек со стажем вождения несколько месяцев, управляя автомобилем «Мерседес», не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера».

В результате происшествия 58-летний водитель «Ниссана» и его 33-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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