В Сочи 18-летний водитель Mercedes-Benz устроил аварию на встречной полосе

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 18-летний молодой человек со стажем вождения несколько месяцев, управляя автомобилем «Мерседес», не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера».

В результате происшествия 58-летний водитель «Ниссана» и его 33-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.