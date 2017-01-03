В Киеве возле метро взорвался автомобиль: подробности ЧП

В Киеве утром во вторник, 3 января, произошел взрыв с последующим горением в автомобиле с газобаллонным обрудованием.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, где опубликованы фото с места ЧП.

Инцидент случился возле станции метро «Лукьяновская».

«Взорвалась и загорелась припаркованная “Газель” с ГБО. На месте работали несколько пожарных расчетов», — отмечается в сообщении.