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13:35 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве возле метро взорвался автомобиль: подробности ЧП

После взрыва машина загорелась.

В Киеве утром во вторник, 3 января, произошел взрыв с последующим горением в автомобиле с газобаллонным обрудованием.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, где опубликованы фото с места ЧП.

Инцидент случился возле станции метро «Лукьяновская».

«Взорвалась и загорелась припаркованная “Газель” с ГБО. На месте работали несколько пожарных расчетов», — отмечается в сообщении.

Как заявили в пресс-службе ГосЧС Украины в Киеве, сообщение о ЧП на ул. Белорусской, 2, поступило в 7:14.

«В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие машины. В 7:39 пожар был ликвидирован», — рассказали в ГосЧС.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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