В Киеве возле метро взорвался автомобиль: подробности ЧП
После взрыва машина загорелась.
После взрыва машина загорелась.
В Киеве утром во вторник, 3 января, произошел взрыв с последующим горением в автомобиле с газобаллонным обрудованием.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, где опубликованы фото с места ЧП.
Инцидент случился возле станции метро «Лукьяновская».
«Взорвалась и загорелась припаркованная “Газель” с ГБО. На месте работали несколько пожарных расчетов», — отмечается в сообщении.
Как заявили в
«В результате возгорания поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие машины. В 7:39 пожар был ликвидирован», — рассказали в ГосЧС.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.