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14:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Молодой человек получил тяжелые травмы во время массовой драки в Ангарске

Компания посетителей одного из баров спровоцировала потасовку.

26-летний житель Ангарска получил тяжелые травмы во время массовой потасовки, которую устроила компания посетителей одного из баров города. Молодого человека доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УР РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудникам полиции удалось по горячим следам установить и задержать участников драки. Некоторые из них ранее судимы. Среди задержанных были две девушки.

— Одним из задержанных оказался 31-летний мужчина. Его поместили в СИЗО, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас полицейские уточняют информацию о том, что в медицинские учреждения обратились за помощью несколько человек.

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