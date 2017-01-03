Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13:31 (мск), источник: Om1.ru

Кузбасовец обманул омских бизнесменов на миллионы рублей

За плечами у мошенника 35 преступлений и 9 классов образования.

В Куйбышевском районном суде Новокузнецка в январе рассмотрят уголовное дело 27-летнего Ивана Дроздова. Его обвиняют в обмане российских предпринимателей на 80 млн рублей.

Оенью 2013 года Дроздов в Киселёвске организовал компанию по оптовой продаже через интернет спецтехники по заниженным ценам, а позже переехал в Новокузнецк. Он обещал бизнесменам в короткие сроки поставить тягачи, грейдеры, погрузчики, автобусы и комбайны в любую точку страны. За оперативность мужчина требовал с клиентов предоплату 30% от суммы заказа. Учитывая привлекательные условия, а также то, что фирма подсудимого была официально зарегистрирована, имела счета, бизнесмены, ничего не подозревая, переводили деньги tuj компании. Однако после получения предоплаты никакую технику никуда Дроздов не отправлял, а клиентов лишь «кормил» обещаниями.

Его жертвами, с апреля 2014 по декабрь 2015 года стали несколько десятков бизнесменов из разных регионов России, в том числе из Омской области. Дроздова задержали только год назад — в январе 2016 года. Оказалось, что мужчина даже не закончил школу — он отучился всего 9 классов. Из 80 млн рублей удалось вернуть только 30. Остальные, как считают правоохранители, была легализована преступным путём. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вины своей подсудимый не признает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске в новогодние каникулы будут работать бесплатные социальные катки - СПИСОК
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Стали известны сроки окончания похода «Адмирала Кузнецова»
Исполнителем теракта в Стамбуле оказался гражданин Киргизии
Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Mercedes обновит свой маленький кроссовер Через несколько дней на автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представит обновленный кроссовер GLA
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь