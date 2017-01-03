Кузбасовец обманул омских бизнесменов на миллионы рублей

В Куйбышевском районном суде Новокузнецка в январе рассмотрят уголовное дело 27-летнего Ивана Дроздова. Его обвиняют в обмане российских предпринимателей на 80 млн рублей.

Оенью 2013 года Дроздов в Киселёвске организовал компанию по оптовой продаже через интернет спецтехники по заниженным ценам, а позже переехал в Новокузнецк. Он обещал бизнесменам в короткие сроки поставить тягачи, грейдеры, погрузчики, автобусы и комбайны в любую точку страны. За оперативность мужчина требовал с клиентов предоплату 30% от суммы заказа. Учитывая привлекательные условия, а также то, что фирма подсудимого была официально зарегистрирована, имела счета, бизнесмены, ничего не подозревая, переводили деньги tuj компании. Однако после получения предоплаты никакую технику никуда Дроздов не отправлял, а клиентов лишь «кормил» обещаниями.

Его жертвами, с апреля 2014 по декабрь 2015 года стали несколько десятков бизнесменов из разных регионов России, в том числе из Омской области. Дроздова задержали только год назад — в январе 2016 года. Оказалось, что мужчина даже не закончил школу — он отучился всего 9 классов. Из 80 млн рублей удалось вернуть только 30. Остальные, как считают правоохранители, была легализована преступным путём. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вины своей подсудимый не признает.