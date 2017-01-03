В горах Крыма пострадали десять человек
Отдыхающие в горах Крыма получают не только яркие впечатления и удовольствие от процесса, но и травмы. Чаще всего несчастные случаи происходят в местах массового отдыха на Ангарском перевале и на плато
Отдыхающие в горах Крыма получают не только яркие впечатления и удовольствие от процесса, но и травмы. Чаще всего несчастные случаи происходят в местах массового отдыха на Ангарском перевале и на плато
Хроника первых дней нового года — понедельник выдался самым «горячим»:
1 января.
В 16:35, на Ангарском перевале при катании на санях мужчина (житель Севастополя 1988 г. р.) получил травму позвоночника. В
2 января.
В 11:15, на Ангарском перевале, катаясь на «ватрушке», получила травму руки и ссадину височной области головы девочка (2002 г. р.). Спасатели обработали рану на голове и наложили тугую повязку на руку. От госпитализации родители пострадавшей отказались.
В 11:30, на Ангарском перевале жительница Севастополя на саночной трассе получила травму лица и головы. Спасатели прибыли к месту, где находилась пострадавшая, провели осмотр, оказали первую помощь. На специальных жестких носилках женщину эвакуировали на площадь Ангарского перевала. К
В 11:45, жительница Керчи получила травму позвоночника. На жестких носилках спасатели эвакуировали женщину на площадь Ангарского перевала к АСП «КРЫМ-СПАС». А в 12:20, здесь же, жительница Симферополя получила травму спины. Её также доставили к прибывшей машине скорой медицинской помощи.
В 14:15, на плато «Ай-Петри» житель г.
В это же время, к находящимся на патрулировании на Ангарском перевале спасателям, с просьбой оказать помощь обратилась жительница Севастополя. Катаясь на санках, она получила травму коленного сустава. На пострадавшую конечность спасатели наложили тугую повязку и сопроводили пострадавшую к личному автотранспорту родителей.
В 14:45, к спасателям временного АСП с просьбой оказать первую помощь обратился житель Бахчисарая, который, катаясь на сноуборде, получил рваную рану левой кисти. Спасатели провели осмотр пострадавшего, обработали рану и наложили сухую асептическую повязку.
В 16:05, жительница Евпатории, катаясь на санках, получила травму правого голеностопа. Спасатели на травмированную конечность наложили шину и на специальных спасательных носилках эвакуировали пострадавшую к посту ГАИ к личному автотранспорту. От госпитализации женщина отказалась.
В 19:50, в службу спасения обратилась жительница Алушты с просьбой найти в
И напомним: в период выходных и праздничных дней, а также в связи с понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий, на полуострове личным составом Симферопольского, Алуштинского, Ялтинского, Судакского и Феодосийского
На Ангарском перевале и плато «Ай-Петри» продолжают свою работу временные мобильные
При необходимости к
«101» — единый телефон спасения;.
«010» — с мобильных телефонов.