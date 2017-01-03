В горах Крыма пострадали десять человек

Хроника первых дней нового года — понедельник выдался самым «горячим»:

1 января.

В 16:35, на Ангарском перевале при катании на санях мужчина (житель Севастополя 1988 г. р.) получил травму позвоночника. В аварийно-спасательный пост с просьбой о помощи обратилась жена пострадавшего. К месту происшествия немедленно выдвинулась группа спасателей Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек. По прибытии при помощи специальных жестких носилок спасатели транспортировали пострадавшего мужчину к посту ГАИ и передали его врачам скорой медицинской помощи.

2 января.

В 11:15, на Ангарском перевале, катаясь на «ватрушке», получила травму руки и ссадину височной области головы девочка (2002 г. р.). Спасатели обработали рану на голове и наложили тугую повязку на руку. От госпитализации родители пострадавшей отказались.

В 11:30, на Ангарском перевале жительница Севастополя на саночной трассе получила травму лица и головы. Спасатели прибыли к месту, где находилась пострадавшая, провели осмотр, оказали первую помощь. На специальных жестких носилках женщину эвакуировали на площадь Ангарского перевала. К аварийно-спасательному посту «КРЫМ-СПАС» была вызвана бригада «скорой помощи».

В 11:45, жительница Керчи получила травму позвоночника. На жестких носилках спасатели эвакуировали женщину на площадь Ангарского перевала к АСП «КРЫМ-СПАС». А в 12:20, здесь же, жительница Симферополя получила травму спины. Её также доставили к прибывшей машине скорой медицинской помощи.

В 14:15, на плато «Ай-Петри» житель г. Санкт-Петербург при катании на сноуборде упал и получил вывих левого плеча. Оказав первую помощь, спасатели отправили пострадавшего в Ялтинскую городскую больницу.

В это же время, к находящимся на патрулировании на Ангарском перевале спасателям, с просьбой оказать помощь обратилась жительница Севастополя. Катаясь на санках, она получила травму коленного сустава. На пострадавшую конечность спасатели наложили тугую повязку и сопроводили пострадавшую к личному автотранспорту родителей.

В 14:45, к спасателям временного АСП с просьбой оказать первую помощь обратился житель Бахчисарая, который, катаясь на сноуборде, получил рваную рану левой кисти. Спасатели провели осмотр пострадавшего, обработали рану и наложили сухую асептическую повязку.

В 16:05, жительница Евпатории, катаясь на санках, получила травму правого голеностопа. Спасатели на травмированную конечность наложили шину и на специальных спасательных носилках эвакуировали пострадавшую к посту ГАИ к личному автотранспорту. От госпитализации женщина отказалась.

В 19:50, в службу спасения обратилась жительница Алушты с просьбой найти в горно-лесной зоне ее мужа. Мужчина ушел гулять с собакой в лес в районе Краснорайского озера, но в темноте потерял тропу и два часа не мог найти дорогу домой. Телефонная связь с пострадавшим отсутствовала. Спасатели, рассредоточившись по лесному массиву, искали его методом прочесывания. К счастью, все закончилось успешно. Уже в 20:45 потерявшийся вышел на связь и сообщил, что ему удалось вернуться домой самостоятельно. В медицинской помощи он не нуждался, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

И напомним: в период выходных и праздничных дней, а также в связи с понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий, на полуострове личным составом Симферопольского, Алуштинского, Ялтинского, Судакского и Феодосийского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» проводится патрулирование горно-лесной зоны полуострова.

На Ангарском перевале и плато «Ай-Петри» продолжают свою работу временные мобильные аварийно-спасательные посты, где граждане могут получить всю необходимую помощь. Такие пункты оснащены необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Здесь также дежурит техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.

При необходимости к аварийно-спасательному посту незамедлительно будет вызвана бригада скорой медицинской помощи. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон спасения;.

«010» — с мобильных телефонов.