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14:02 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре ночью двое взрослых и ребенок погибли, отравившись газом


Отравление угарным газом — наиболее вероятная причина трагедии.

В ночь с 2 на 3 января в Самаре, предположительно, в результате отравления газом скончались мужчина и женщина в возрасте около 38 лет и восьмилетняя девочка, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры.

Трагедия произошла в одном из домов в районе пересечения улиц Аэродромной и Авроры. Причины гибели людей устанавливаются.

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