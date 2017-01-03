В Самаре ночью двое взрослых и ребенок погибли, отравившись газом
Отравление угарным газом — наиболее вероятная причина трагедии.
Отравление угарным газом — наиболее вероятная причина трагедии.
В ночь с 2 на 3 января в Самаре, предположительно, в результате отравления газом скончались мужчина и женщина в возрасте около 38 лет и восьмилетняя девочка, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры.
Трагедия произошла в одном из домов в районе пересечения улиц Аэродромной и Авроры. Причины гибели людей устанавливаются.