Парень и девушка погибли из-за катания на привязанной к авто покрышке в Иркутской области

24-летний молодой человек и 27-летняя девушка погибли после катания на привязанной к автомобилю Toyota Camry покрышке в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области сегодня, 3 января. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.

По предварительной информации, на одной из улиц населенного пункта покрышку занесло на встречную полосу, по которой ехала «Нива».