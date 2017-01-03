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15:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Парень и девушка погибли из-за катания на привязанной к авто покрышке в Иркутской области

Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

24-летний молодой человек и 27-летняя девушка погибли после катания на привязанной к автомобилю Toyota Camry покрышке в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области сегодня, 3 января. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.

По предварительной информации, на одной из улиц населенного пункта покрышку занесло на встречную полосу, по которой ехала «Нива».

Как рассказали корр. агентства в УГИБДД по Иркутской области, женщина-водитель автомобиля Toyota Camry была трезва, в то время как мужчина за рулем «Нивы» находился в состоянии алкогольного опьянения.

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