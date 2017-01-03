Утром в Центральном районе горожане нашли тело 35-летней женщины

Тело женщины было обнаружено прохожими в 5:20 утра 3 января возле дома по улице Державина в Центральном районе. На теле были множественные ножевые ранения. Следователи приступили к расследованию, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления.

Полиции удалось задержать первого подозреваемого спустя пару часов после нахождения погибшей женщины — им оказался ранее не судимый 22-летний житель Иркутской области. «Злоумышленник направляется на автомобиле в сторону соседнего региона с целью скрыться от полицейских, — добавили в полиции. Мужчина направлялся в Алтайский край.

Возбуждено уголовное дело.