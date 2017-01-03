В Башкирии в торговом центре огромное стекло рассекло ребенку голову

Как сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Стерлитамаке», огромное стекло витрины упало на голову шестилетнему мальчику и рассекло ему до крови голову.

Родители сообщили, что ребенка увезли в больницу накладывать швы на раны. При этом они посетовали, что продавцы бутика, витрина которого поранила малыша, даже не подошли к нему, чтобы помочь и оказать первую помощь.

Кое-кто из комментаторов в соцсетях предположил, что ребенок, скорее всего, бегал по залу и врезался в стекло. Но даже если это так, то возникает вопрос, каким должно быть качество секла, что оно от столкновения с маленьким ребенком рассыпалось на мельчайшие осколки, как это видно на фотографиях.

Родители пострадавшего ребенка надеются получить исчерпывающие ответы на все эти вопросы, а также просят откликнуться свидетелей и ищут возможные видеозаписи происшедшего.

РroUfu.ru будет следить за развитием событий.