В Башкирии в торговом центре огромное стекло рассекло ребенку голову
Сегодня, 3 января, произошло серьезнейшее ЧП в торговом центре «Арбат» в Стерлитамаке.
Сегодня, 3 января, произошло серьезнейшее ЧП в торговом центре «Арбат» в Стерлитамаке.
Как сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Стерлитамаке», огромное стекло витрины упало на голову шестилетнему мальчику и рассекло ему до крови голову.
Родители сообщили, что ребенка увезли в больницу накладывать швы на раны. При этом они посетовали, что продавцы бутика, витрина которого поранила малыша, даже не подошли к нему, чтобы помочь и оказать первую помощь.
Родители пострадавшего ребенка надеются получить исчерпывающие ответы на все эти вопросы, а также просят откликнуться свидетелей и ищут возможные видеозаписи происшедшего.
РroUfu.ru будет следить за развитием событий.