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15:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в торговом центре огромное стекло рассекло ребенку голову

Сегодня, 3 января, произошло серьезнейшее ЧП в торговом центре «Арбат» в Стерлитамаке.

Как сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Стерлитамаке», огромное стекло витрины упало на голову шестилетнему мальчику и рассекло ему до крови голову.

Родители сообщили, что ребенка увезли в больницу накладывать швы на раны. При этом они посетовали, что продавцы бутика, витрина которого поранила малыша, даже не подошли к нему, чтобы помочь и оказать первую помощь.

Кое-кто из комментаторов в соцсетях предположил, что ребенок, скорее всего, бегал по залу и врезался в стекло. Но даже если это так, то возникает вопрос, каким должно быть качество секла, что оно от столкновения с маленьким ребенком рассыпалось на мельчайшие осколки, как это видно на фотографиях.

Родители пострадавшего ребенка надеются получить исчерпывающие ответы на все эти вопросы, а также просят откликнуться свидетелей и ищут возможные видеозаписи происшедшего.

РroUfu.ru будет следить за развитием событий.

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