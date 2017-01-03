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15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области женщина с ножом напала на знакомую

Пострадавшую госпитализировали.

Воронежские полицейские задержали 36-летнюю жительницу Саратовской области, напавшую с ножом на знакомую, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 3 января. Пострадавшая оказалась 29-летней жительницей Воронежа.

По данным правоохранителей, женщины выпивали в доме на улице Сеченова в Лисках в ночь на 1 января. Между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого жительница Саратовской области ударила приятельницу ножом в брюшную полость. Жительницу Воронежа госпитализировали.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Правоохранители задержали злоумышленницу, жительница Саратовской области призналась в преступлении. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

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