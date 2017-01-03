В Киеве мужчина совершил суицид, прыгнув со смотрового моста на Майдане Независимости

В Киеве 54-летний мужчина прыгнул со смотрового моста возле ТРЦ «Глобус» на Майдане Независимости. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на информацию источников в правоохранительных органах. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Происшествие случилось 2 января.

Как выяснилось, погибший — житель Одессы. Предварительная причина происшествия — суицид. Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Киеве 32-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна больницы.