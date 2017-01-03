В Гомеле женщина, готовя новогодний ужин, убила мужа

По предварительной информации, скандал вспыхнул в тот момент, когда хозяйка готовила новогодний ужин, нарезая продукты. По ее словам, до случившегося муж пил несколько дней, он же и спровоцировал конфликт. В ссоре молодая женщина ударила мужа ножом по шее. После этого выбежала на улицу, попросив прохожего вызвать скорую. Медики, приехавшие по звонку, констатировали смерть 35-летнего супруга.

О дальнейшем развитии драматических событий рассказала официальный представитель Гомельского областного управления СК Мария Кривоногова:

— Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства. Подозреваемая задержана. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Известно, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Задержанная работала продавцом, а потерпевший — сварщиком. Супруги воспитывали двоих детей: мальчика 9 лет и девочку 13 лет. К слову, во время трагедии в квартире был младший ребенок.