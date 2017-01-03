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14:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле женщина, готовя новогодний ужин, убила мужа

Стали известны подробности семейной трагедии, случившейся 31 декабря на проспекте Речицкий в Гомеле. 32-летняя горожанка во время ссоры ударила ножом пьяного супруга. Спасти последнего не удалось.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По предварительной информации, скандал вспыхнул в тот момент, когда хозяйка готовила новогодний ужин, нарезая продукты. По ее словам, до случившегося муж пил несколько дней, он же и спровоцировал конфликт. В ссоре молодая женщина ударила мужа ножом по шее. После этого выбежала на улицу, попросив прохожего вызвать скорую. Медики, приехавшие по звонку, констатировали смерть 35-летнего супруга.

О дальнейшем развитии драматических событий рассказала официальный представитель Гомельского областного управления СК Мария Кривоногова:

— Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства. Подозреваемая задержана. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Известно, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Задержанная работала продавцом, а потерпевший — сварщиком. Супруги воспитывали двоих детей: мальчика 9 лет и девочку 13 лет. К слову, во время трагедии в квартире был младший ребенок.

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