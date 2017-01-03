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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В Швейцарии мужчина открыл огонь по полицейским

Двое сотрудников органов правопорядка получили ранения в результате стрельбы в Швейцарии.

Источник: Reuters

Об этом говорится в заявлении местной полиции. Пострадавшие доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.

В 9 утра по местному времени (11:00 мск) 33-летний мужчина открыл огонь по стражам порядка. Инцидент произошел во время обыска в его доме в коммуне Реэтобель кантона Аппенцелль-Аусерроден. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что он вооружен и опасен.

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