В Швейцарии мужчина открыл огонь по полицейским
Двое сотрудников органов правопорядка получили ранения в результате стрельбы в Швейцарии.
Двое сотрудников органов правопорядка получили ранения в результате стрельбы в Швейцарии.
Об этом говорится в заявлении местной полиции. Пострадавшие доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.
В 9 утра по местному времени (11:00 мск) 33-летний мужчина открыл огонь по стражам порядка. Инцидент произошел во время обыска в его доме в коммуне Реэтобель кантона
Полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что он вооружен и опасен.