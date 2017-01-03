В Жигулевске мужчина украл 16 000 рублей из сумки пенсионерки в одном из отделений банка

В дежурную часть Жигулевска за помощью обратилась 68-летняя местная жительница. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в одном из отделений банка из её сумки пропали 16 000 рублей.

По указанному в сообщении адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность вора и задержали его. Им оказался 34-летний местный житель.

В ходе беседы с полицейскими мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды. По данным оперативников, задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное хранение наркотических средств.