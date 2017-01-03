Под Молодечно столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Молодечно столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ Молодечненского РОВД Сергей Бартош.
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Молодечно столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ Молодечненского РОВД Сергей Бартош.
ДТП произошло на дороге
В этот момент сзади в него врезался молоковоз «Вольво». «Ситроен» после удара отбросило в сторону. Грузовик же выехал на встречку, где столкнулся в лобовую с «Газелью». Водитель ехавшей позади «Шкоды» успела затормозить и взять левее, но все равно врезалась в переднюю часть цистерны.
«Газель» съехала в кювет. Впоследствии ее кабину спасателям пришлось распиливать с помощью гидравлических ножниц. Водитель погиб на месте, трое ехавших с ним пассажиров доставлены в Молодечненскую горбольницу № 1. «Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, ему сделали операцию, второй — с переломами в травматологии. Третий пассажир получил ушибы, госпитализация ему не понадобилась», — рассказал Сергей Бартош.
Водители «Ситроена», «Вольво» и «Шкоды» за медицинской помощью не обращались. На всех автомобилях были зимние шины, пройден гостехосмотр. Водители были трезвыми.