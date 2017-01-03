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14:22 (мск), источник: "Российская газета"

В Кольцово прокомментировали посадку самолета с отказавшим двигателем

В екатеринбургском аэропорту опровергли информацию о вынужденной посадке самолета из Москвы с отказавшим двигателем.

— Никакой экстренной посадки сегодня не было, — пояснил «РГ» официальный представитель аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на анонимный источник в аэропорту сообщили, что в пять утра в Кольцово экстренно сел самолет, следовавший в Екатеринбург из московского аэропорта Шереметьево.

После того, как лайнер приземлился, механики якобы обнаружили повреждение в левом двигателе. Воздушное судно отогнали в ремонтную зону, где поломку устранили. Через пару часов борт вылетел обратно в Москву. По словам источника, никто из пассажиров не пострадал.

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