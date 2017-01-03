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14:28 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге двое преступников ограбили «Пятерочку»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Двое неизвестных мужчин в ночь на вторник напали на сотрудников продуктового супермаркета в Приморском районе Петербурга и похитили оттуда 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

Источник: РИА "Новости"

По данным ГУМВД, инцидент произошел около полуночи в супермаркете на Стародеревенской улице, куда через запасной вход вошли двое неизвестных.

«Угрожая предметом, похожим на пистолет, пластиковыми хомутами (нападавшие — ред.) связали 35-летнюю заместителя директора, 32-летнюю товароведа и 31-летнего грузчика. Злоумышленники похитили 400 тысяч рублей и два жестких диска с записью видеонаблюдения, после чего с места происшествия скрылись», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Полиция разыскивает нападавших.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу Стародеревенская улица, 20/1.

По словам источника, нападавшие скрывали свои лица шарфами. Собеседник агентства также добавил, что наряд частного охранного предприятия приехал лишь через 40 минут после нажатия «тревожной кнопки».

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