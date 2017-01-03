В Петербурге двое преступников ограбили «Пятерочку»

По данным ГУМВД, инцидент произошел около полуночи в супермаркете на Стародеревенской улице, куда через запасной вход вошли двое неизвестных.

«Угрожая предметом, похожим на пистолет, пластиковыми хомутами (нападавшие — ред.) связали 35-летнюю заместителя директора, 32-летнюю товароведа и 31-летнего грузчика. Злоумышленники похитили 400 тысяч рублей и два жестких диска с записью видеонаблюдения, после чего с места происшествия скрылись», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Полиция разыскивает нападавших.