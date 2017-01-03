В Донецкой обл. полиция задержала военного, который накануне убил сослуживца

В Донецкой области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего в с. Донское. Им оказался сослуживец погибшего. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

«По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления — огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.

Задержанный — житель Запорожья 1973 г. р. Он помещен в изолятор временного содержания Волновахского ОП.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.

Напомним, что в с. Донское в ходе пьяной драки в парке был убит военнослужащий, 34-летний житель Херсона. По версии Минобороны, 1 января около 24:00 в селе возле продуктового магазина произошел спор между группой военнослужащих и гражданских лиц, в результате которого от выстрелов из огнестрельного оружия погиб военный.