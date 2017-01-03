Упавшего в расщелину на Эльбрусе альпиниста удалось спасти

В 9.45 мск вторника поступило сообщение, что с южной стороны восточного склона горы Эльбрус на высоте 5100 метров при восхождении альпинист упал в расщелину. В 9.55 на поиски спортсмена вышли пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

В 11.00 мск спасатели обнаружили альпиниста, который получил легкие ушибы, и приступили к его эвакуации. По данным МЧС, пострадавший — 34-летний житель города Электросталь Московской области.

«По состоянию на 13.20 мск вторника, поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Пострадавшего транспортировали вниз на высоту 4200 метров над уровнем моря на базу “Приют 11”, после чего альпинист отказался от дальнейшей помощи спасателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пострадавшего спортсмена стабильное, в медицинской помощи он не нуждается.