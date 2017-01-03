Мужчина погиб во время катания на снегоходе в Свердловской области

34-летний мужчина погиб вечером 2 января во время катания на снегоходе Bombardier в поселке Арти Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД УМВД России.

Авария произошла вечером, примерно в половине одиннадцатого, на улице Овсеенко. Водитель не выбрал безопасной скорости движения, в результате снегоход опрокинулся. мужчина получил не совместимые с жизнью ранения и погиб.

Напомним, что прошлой зимой спасать водителей снегоходов, попавших в полынью в Верхней Пышме пришлось сотрудникам МЧС.