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15:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские в Иркутской области разыскивают без вести пропавших сестер

Девочки могли передвигаться автостопом.

Сотрудники полиции в Иркутской области разыскивают двух сестер, которые без вести пропали в Кабанском районе Бурятии 31 декабря 2016 года. Они могли передвигаться автостопом по направлению в сторону Черемхова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

В дежурную часть отдела полиции № 8 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась жительница Кабанского района Республики Бурятия. Женщина сообщила, что самовольно ушла из дома в селе Танхой и до настоящего времени не вернулась ее 14-летняя дочь. Известно, что она покинула жилище вместе с 15-летней двоюродной сестрой.

«На розыск школьниц ориентированы наружные службы полиции и оперативные подразделения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Приметы:

Марина Ж. — на вид 15−16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, черные длинные волосы, широкие прямые брови, зеленые глаза, курносая.

Была одета в синюю куртку с серым мехом, черные штаны, серую мастерку с капюшоном, черные полуботинки на шнурках, черную шапку.

Анжела З. — на вид 16−17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, каштановые волосы до плеч, круглое лицо, черные брови, карие глаза, нос картошкой.

Была одета в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, светло-серые полуботинки на шнурках.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении без вести пропавших, полиция просит обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам в Иркутске: 8 (3952) 32−00−02, 32−24−37, 21−68−05, 21−64−64 или 02 (102 — с мобильного).

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