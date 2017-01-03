Полицейские в Иркутской области разыскивают без вести пропавших сестер

Сотрудники полиции в Иркутской области разыскивают двух сестер, которые без вести пропали в Кабанском районе Бурятии 31 декабря 2016 года. Они могли передвигаться автостопом по направлению в сторону Черемхова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

В дежурную часть отдела полиции № 8 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась жительница Кабанского района Республики Бурятия. Женщина сообщила, что самовольно ушла из дома в селе Танхой и до настоящего времени не вернулась ее 14-летняя дочь. Известно, что она покинула жилище вместе с 15-летней двоюродной сестрой.

«На розыск школьниц ориентированы наружные службы полиции и оперативные подразделения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Приметы:

Марина Ж. — на вид 15−16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, черные длинные волосы, широкие прямые брови, зеленые глаза, курносая.

Была одета в синюю куртку с серым мехом, черные штаны, серую мастерку с капюшоном, черные полуботинки на шнурках, черную шапку.

Анжела З. — на вид 16−17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, каштановые волосы до плеч, круглое лицо, черные брови, карие глаза, нос картошкой.

Была одета в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, светло-серые полуботинки на шнурках.