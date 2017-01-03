В Ростовской области задержан преступник, находящийся в федеральном розыске

В Волгодонске полицейские задержали мужчину, который числилсяв федеральном розыске. В отношении ранее судимого местного жителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Как уточнили в ГУ МВД по РО, скрывшийся от правоохранительных органов 31-летний подозреваемый был объявлен в розыск и был задержан на территории города Волгодонска Ростовской области. В настоящее время преступник задержан.