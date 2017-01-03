В Татарстане 13-летний племянник бизнесмена сбил двух пенсионерок: одна из женщин погибла
Смертельная авария произошла еще 31 декабря деревне Нижнее Бишево Заинского района.
Смертельная авария произошла еще 31 декабря деревне Нижнее Бишево Заинского района.
BMW, двигаясь задним ходом, сбила двух пенсионерок. Одна из женщин от полученных травм скончалась на месте. Вторую медики госпитализировали в больницу.
Виновник аварии скрылся с места аварии. Выяснилось, что машина принадлежит 36-летнему бизнесмену из Набережных Челнов. 31-го декабря за рулем находился его племянник, школьник 13-ти лет.
По факту происшествия начата доследственная проверка.