ГУВД: стрелявший в минчанина милиционер с места ЧП не сбегал

Инцидент произошел в одном из домов на улице Любимова в столице. Милиция прибыла на вызов соседей из-за шума. Как ранее сообщили в ГУВД, открывший дверь квартиры минчанин несколько раз ударил сотрудника ГУВД, а затем пытался отобрать пистолет. Милиционер произвел предупредительный выстрел, а затем два прицельных. Впоследствии в ряде СМИ появилась информация, что после произошедшего правоохранитель из подъезда убежал.

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Сотрудник милиции, два раза выстреливший из табельного оружия в минчанина ночью 1 января, характеризуется положительно и место происшествия не покидал, сообщила во вторник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Распространяемая в интернете информация о том, что сотрудник милиции покинул место происшествия, не соответствует действительности», — сказали в ГУВД.

Там также отметили, что после инцидента милиционер был в подъезде — он сообщил в дежурную часть о произошедшем, необходимости госпитализации нападавшего мужчины и запросил дополнительный наряд.

В милиции отметили, что сотрудник характеризуется с положительной стороны, он выдержан, спокоен, уравновешен и старается избегать конфликтных ситуаций.

Как ранее сообщал Sputnik, и милиционер, и минчанин были доставлены в медицинские учреждения. У сотрудника ГУВД закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, у нападавшего — два огнестрельных ранения.

Управлением Следственного комитета по Минску по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).