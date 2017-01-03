ГУВД: стрелявший в минчанина милиционер с места ЧП не сбегал
В милиции отметили, что сотрудник характеризуется с положительной стороны, он выдержан, спокоен, уравновешен и старается избегать конфликтных ситуаций.
В милиции отметили, что сотрудник характеризуется с положительной стороны, он выдержан, спокоен, уравновешен и старается избегать конфликтных ситуаций.
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Сотрудник милиции, два раза выстреливший из табельного оружия в минчанина ночью 1 января, характеризуется положительно и место происшествия не покидал, сообщила во вторник
Инцидент произошел в одном из домов на улице Любимова в столице. Милиция прибыла на вызов соседей
«Распространяемая в интернете информация о том, что сотрудник милиции покинул место происшествия, не соответствует действительности», — сказали в ГУВД.
Там также отметили, что после инцидента милиционер был в подъезде — он сообщил в дежурную часть о произошедшем, необходимости госпитализации нападавшего мужчины и запросил дополнительный наряд.
В милиции отметили, что сотрудник характеризуется с положительной стороны, он выдержан, спокоен, уравновешен и старается избегать конфликтных ситуаций.
Как ранее сообщал Sputnik, и милиционер, и минчанин были доставлены в медицинские учреждения. У сотрудника ГУВД закрытая
Управлением Следственного комитета по Минску по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).