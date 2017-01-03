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15:52 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В нападении с ножом на жителя Нижнего Тагила подозревают его свояченицу

Родственники поругались в ночь на 2 января, когда выпивали вместе.

Полицейские задержали в Нижнем Тагиле женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения мужу сестры, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

О том, что из квартиры в доме на Черноисточинском шоссе в больницу с ножевым ранением доставили 35-летнего мужчину, стало известно в час ночи 2 января. У пациента была резаная рана шеи, повреждены мышцы и сосуды, а также у него диагностировали шок второй степени.

На месте происшествия стражи порядка установили, что в гости к пострадавшему и его супруге приходила сестра жены. Вместе со свояченицей пара выпивала спиртное, и хозяин квартиры поссорился с родственницей. Она, по версии следствия, схватила кухонный нож и ударила им мужа сестры, а после этого уехала в поселок Серебрянку. Именно там ее задержали полицейские. 39-летняя женщина ранее не имела проблем с законом.

За это преступление женщина может лишиться свободы на срок до десяти лет.

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