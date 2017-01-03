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15:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Златоусте ограбили 68-летнюю женщину-инвалида, избив по голове

Полиция задержала подозреваемого.

Неизвестный избил пенсионерку и украл у неё деньги, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Златоусте на 68-летнюю женщину, инвалида по зрению, было совершено разбойное нападение в собственной квартире. Злоумышленник, избивая пенсионерку, требовал, чтобы она отдала ему деньги. У потерпевшей было восемь тысяч рублей, которые мужчина украл и скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции со служебной собакой, которая привела к квартире на первом этаже, где удалось задержать нападавшего. Им оказался 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. В тот день он приходил в гости к родственникам, проживающим в той квартире, куда полицейских привела служебная собака.

В настоящее время мужчина задержан и находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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