Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
РФ испытала суперпушку, стреляющую с космической скоростью – СМИ
СМИ назвали лучшие истребители в мире
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13События недели в фотографиях
16:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мужчина «пошутил» о взрывчатке в ТЦ Кокшетау

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Житель Северо-Казахстанской области «заминировал» торговый дом в Кокшетау, телефонный террорист задержан, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.

Источник: Sputniknews.kz

По информации полиции, 1 января в дежурную часть ДЧС СКО поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что в Кокшетау, в одном из крупных торговых центров, заложено взрывное устройство. Полиция СКО сообщила об этом факте в ДВД Акмолинской области.

«На место предполагаемого теракта выехали взрывотехники. В результате осмотра здания взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация граждан не производилась: торговый центр не функционировал в связи с праздничными выходными», — проинформировали в ДВД.

Полиция установила звонившего 26-летнего жителя с. Сарыбулак СКО, ранее не судимого. Из-за буранов полиция не сразу смогла добраться до телефонного хулигана. После задержания подозреваемый селянин дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Согласно санкции данной статьи нарушителю грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Все дома с автономным отоплением обследуют в Карагандинской области
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Путин поручил проанализировать практику изъятия детей из семей
Заподозренный в причастности к теракту в Стамбуле дал интервью
Трамп назначил торгпредом США человека из команды Рейгана
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Адриано одной ногой в «Спартаке», Полоз из «Ростова» не уходит Что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки
Авто
Предупреждение от ГИБДД: на дорогах могут быть массовые проверки ГИБДД России предупреждает водителей: во время праздников никаких поблажек пьяным водителям не будет
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь