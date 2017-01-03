Пьяный дончанин сообщил о готовящемся в Северной Осетии теракте
На Дону полицейские задержали 57-летнего местного жителя, который оставил сообщение о якобы готовящемся теракте в Северной Осетии.
На Дону полицейские задержали 57-летнего местного жителя, который оставил сообщение о якобы готовящемся теракте в Северной Осетии.
Анонимный звонок о якобы готовящемся теракте на территории Северной Осетии поступило в дежурную часть полиции Ростовской области от анонимного лица.
«В результате совместных мероприятий полицейских в кратчайшие сроки была установлена личность телефонного террориста. Им оказался ранее судимый 57-летний житель донского региона. Мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает
Сейчас задержанный госпитализирован в психоневрологический диспансер с диагнозом — шизофрения, уточняет «Кавказ Сегодня».