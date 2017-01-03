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16:02 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Пьяный дончанин сообщил о готовящемся в Северной Осетии теракте

На Дону полицейские задержали 57-летнего местного жителя, который оставил сообщение о якобы готовящемся теракте в Северной Осетии.

Анонимный звонок о якобы готовящемся теракте на территории Северной Осетии поступило в дежурную часть полиции Ростовской области от анонимного лица.

«В результате совместных мероприятий полицейских в кратчайшие сроки была установлена личность телефонного террориста. Им оказался ранее судимый 57-летний житель донского региона. Мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД Северной Осетии.

Сейчас задержанный госпитализирован в психоневрологический диспансер с диагнозом — шизофрения, уточняет «Кавказ Сегодня».

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