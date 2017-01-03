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16:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Заподозренный в причастности к стамбульскому теракту дал интервью

Гражданин Киргизии Яхье Машрапов, заподозренный в причастности к совершению теракта в Стамбуле, заявил изданию Turmush, что не имеет отношения к этому нападению.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По словам Машрапова, он прилетел в Турцию 1 января уже после того, как произошел этот террористический акт. В Стамбуле он занимался делами, связанными с торговлей. После этого киргизский гражданин направился в городской аэропорт, чтобы улететь обратно в Бишкек, однако его сняли с рейса.

Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет.
Яхье Маршапов

Машрапов подчеркнул, что не знает, как в интернет попало изображение его паспорта. Он добавил, что является уроженцем города Кара-Суу, пять лет торгует на местном рынке и летает в Стамбул только из-за торговли.

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Фотография киргизского загранпаспорта на имя Машрапова широко распространилась в социальных сетях 3 января, после чего ее в своем эфире продемонстрировал турецкий гостелеканал TRT World. Утверждалось, что именно этот мужчина был объявлен властями Турции подозреваемым в совершении теракта. Официально данная информация не подтверждалась, в Бишкеке в свою очередь заявили, что проверяют эти сведения.

Подозреваемый в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают искать его. Спецоперация по поимке преступника, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.

Жертвами теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

В аэропорту Стамбула по подозрению в теракте задержаны двое иностранцев
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